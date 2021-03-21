Hentbol: Erkekler Süper Lig
21.03.2021 16:21 | Son Güncelleme: 21.03.2021 16:29
Hentbol Erkekler Süper Lig 17. hafta maçında lider Spor Toto Spor Kulübü, deplasmanda Güneysuspor'u 37-29 yendi.
Hentbol Erkekler Süper Lig 17. hafta maçında lider Spor Toto Spor Kulübü, deplasmanda Güneysuspor'u 37-29 yendi.
Güneysu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Spor Toto 18-15 üstün tamamladı.
İkinci yarıda da skordaki üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, maçtan 37-29 galip ayrıldı.
Ev sahibi ekipte Çetin Çakır maçta 12 golle en etkili oyuncu olurken deplasman ekibinde Can Çelebi, maçın ikinci yarısında kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Pehlivan