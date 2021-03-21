Hentbol: Erkekler Süper Lig
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Hentbol: Erkekler Süper Lig

21.03.2021 16:21 | Son Güncelleme: 21.03.2021 16:29
Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol Erkekler Süper Lig 17. hafta maçında lider Spor Toto Spor Kulübü, deplasmanda Güneysuspor'u 37-29 yendi.

Hentbol Erkekler Süper Lig 17. hafta maçında lider Spor Toto Spor Kulübü, deplasmanda Güneysuspor'u 37-29 yendi.

Güneysu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Spor Toto 18-15 üstün tamamladı.

İkinci yarıda da skordaki üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, maçtan 37-29 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte Çetin Çakır maçta 12 golle en etkili oyuncu olurken deplasman ekibinde Can Çelebi, maçın ikinci yarısında kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Pehlivan

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