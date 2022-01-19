Hentbol: 2024 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Haberler Spor
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Hentbol: 2024 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Hentbol: 2024 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri
AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Salon: Haldun AlagaşHakemler: Marko Boricic, Dejan Markovic (Sırbistan)Türkiye: Coşkun Göktepe (Taner Günay), Samet Kanberoğlu 8, Görkem Biçer 7, Onur Ersin 3, Tuğberk Çatkın 4, Halil İbrahim Öztürk 1, Atila Zaman 1, Enis Harun Hacıoğlu 3, İlkan Keleşoğlu 1, Ömür Pehlivan 3, Enes Gümüşok 1,...

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: Marko Boricic, Dejan Markovic (Sırbistan)

Türkiye : Coşkun Göktepe (Taner Günay), Samet Kanberoğlu 8, Görkem Biçer 7, Onur Ersin 3, Tuğberk Çatkın 4, Halil İbrahim Öztürk 1, Atila Zaman 1, Enis Harun Hacıoğlu 3, İlkan Keleşoğlu 1, Ömür Pehlivan 3, Enes Gümüşok 1, Ozan Erdoğan 3, Durmuş Ali Tınkır

Kıbrıs Rum Kesimi: Mina, Argyrou 11, Constantinou 3, Nikiforou 4, Paraskeva 6, Prountzos 2, Georgiou, Kritikos, Stylianou, Leonidou 2

İlk yarı: 17-14

İki dakika cezası alanlar: Atila Zaman, Halil İbrahim Öztürk (2), Tuğberk Çatkın (Türkiye), Georgiou (2), Stylianou, Constantinou (Kıbrıs Rum Kesimi)

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası 1. eleme turu ilk maçında ağırladığı Kıbrıs Rum Kesimi'ni 35-28 yendi.

Karşılaşmanın rövanşı, 22 Ocak Cumartesi günü Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Eleftheria Spor Salonu'nda oynanacak. Tur atlayan takım, ikinci eleme turu gruplarında mücadele edecek.

Bu arada mücadelenin 6. dakikasında taraftarlar, trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık anısına tezahüratta bulundu.

Hentbol: 2024 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Hentbol: 2024 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Hentbol: 2024 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Hentbol: 2024 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

İbrahim Öztürk, Sırbistan, Hentbol, Türkiye, Spor, Haber

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