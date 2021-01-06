Hentbol Milli Takımı, Polonya'ya 29-24 yenildi
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Hentbol Milli Takımı, Polonya'ya 29-24 yenildi

06.01.2021 20:43 | Son Güncelleme: 06.01.2021 20:49
Hentbol Milli Takımı, Polonya'ya 29-24 yenildi

SALON: Eskişehir PorsukHAKEMLER: Bogdan Nicolae Stark, Romeo Mihai Stefan (Romanya)TÜRKİYE: Yunus Özmusul (Coşkun Göktepe) Doruk Pehlivan 9, Özgür Sarak 4, Görkem Biçer 4, Onur Ersin 2, Alp Eren Pektaş 1, Can Çelebi 1, Baran Nalbantoğlu 1, Yakup Yaşar Simsar 1, Halil İbrahim Öztürk 1.

SALON: Eskişehir Porsuk

HAKEMLER: Bogdan Nicolae Stark, Romeo Mihai Stefan (Romanya)

TÜRKİYE: Yunus Özmusul (Coşkun Göktepe) Doruk Pehlivan 9, Özgür Sarak 4, Görkem Biçer 4, Onur Ersin 2, Alp Eren Pektaş 1, Can Çelebi 1, Baran Nalbantoğlu 1, Yakup Yaşar Simsar 1, Halil İbrahim Öztürk 1.   POLONYA: Wyszomirski (Kornecki), Tomasz Gebala 6, Moryto 6, Sicko 4, Pilitowski 3, Dazsek 3, Maciej Gebala 3, Olejniczak 2, Majdzinski 1, Dawdzinski 1.İLK YARI: 12-15

İKİ DAKİKALAR: Doruk Pehlivan (2), Baran Nalbantoğlu, Uğur Erceylan, Alp Eren Pektaş (Türkiye) Tomasz Gebala, Sicko (2), Majdzinski, Przybylski, Krajewski (Polonya)

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 5'inci Grup maçında Polonya'ya 29-24 yenildi. Eskişehir Porsuk Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında karşılıklı sayılarla başlayan milliler, son dakikalarda sayı üretemeyince ilk devreyi 12-15 geride tamamladı. İkinci devrede Polonya'nın iyi savunmasıyla bitime 8 dakika kala milliler 5 sayı geriye düştü. İyi oyununu sürdüren Polonya sahadan 29-24 galip ayrıldı.


Hentbol Milli Takımı, Polonya'ya 29-24 yenildi
Hentbol Milli Takımı, Polonya'ya 29-24 yenildi
Hentbol Milli Takımı, Polonya'ya 29-24 yenildi
Hentbol Milli Takımı, Polonya'ya 29-24 yenildi
Hentbol Milli Takımı, Polonya'ya 29-24 yenildi
Hentbol Milli Takımı, Polonya'ya 29-24 yenildi
Hentbol Milli Takımı, Polonya'ya 29-24 yenildi
Hentbol Milli Takımı, Polonya'ya 29-24 yenildi
Hentbol Milli Takımı, Polonya'ya 29-24 yenildi
Hentbol Milli Takımı, Polonya'ya 29-24 yenildi
Hentbol Milli Takımı, Polonya'ya 29-24 yenildi
Hentbol Milli Takımı, Polonya'ya 29-24 yenildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN

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