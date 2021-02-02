Henry Onyekuru'nun Galatasaray'la Arasındaki Özel Bağ
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Henry Onyekuru'nun Galatasaray'la Arasındaki Özel Bağ

02.02.2021 21:14 | Son Güncelleme: 02.02.2021 21:18

Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru, ilk kez 2018 yazında kiralık olarak transfer olduğu Galatasaray ile ilk sezonunda çifte kupa sevinci yaşarken etkili futboluyla sarı kırmızılı camiada derin etki bıraktı. Ertesi iki sezona da Galatasaray'da başlamasa da ara transfer dönemlerinde hep geri dönen Onyekuru'nun Galatasaray ile olan özel ilişkisini mercek altına aldık.

Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru, ilk kez 2018 yazında kiralık olarak transfer olduğu Galatasaray ile ilk sezonunda çifte kupa sevinci yaşarken etkili futboluyla sarı kırmızılı camiada derin etki bıraktı. Ertesi iki sezona da Galatasaray'da başlamasa da ara transfer dönemlerinde hep geri dönen Onyekuru'nun Galatasaray ile olan özel ilişkisini mercek altına aldık.

Henry Onyekuru'nun Galatasaray'la Arasındaki Özel Bağ

Kaynak: Dugout

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