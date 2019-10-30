Henry'nin FC Barcelona'daki En iyi Anları

30.10.2019 16:07

Thierry Henry 2007-2010 yılları arasında FC Barcelona forması giydi ve unutulmaz zaferlere imza attı. İki La Liga şampiyonluğu, bir İspanya Kral Kupasi, bir İspanya Süper Kupası, bir Şampiyonlar Ligi, bir Avrupa Süper Kupası ve bir Dünya Kulüpler Kupası kazanan Henry'nin Katalan ekibiyle en iyi gollerini izliyoruz.