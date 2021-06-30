Hekimoğlu Trabzon FK, Hakan Demir ile sözleşme imzaladı
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Hekimoğlu Trabzon FK, Hakan Demir ile sözleşme imzaladı

Hekimoğlu Trabzon FK, Hakan Demir ile sözleşme imzaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hekimoğlu Trabzon FK, 24 Erzincanspor'un başarılı orta saha oyuncusu Hakan Demir'i kadrosuna kattı.

Hekimoğlu Trabzon FK, 24 Erzincanspor'un başarılı orta saha oyuncusu Hakan Demir'i kadrosuna kattı. 23 yaşındaki genç oyuncu kendisini 2 yıllığına Trabzon temsilcisine bağlayan sözleşmeye imza attı.

Hekimoğlu Trabzon FK Tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde taraftardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Melih Hekimoğlu da yer aldı.

İmza töreninde konuşan Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Melih Hekimoğlu, "Bu sezon daha çok genç ve savaşçı oyuncuları kadromuza katacağız. Hakan da bunlardan bir tanesi. Hem kulübümüze hem de kendisine hayırlı olsun" dedi.

Hakan Demir ise, "Geçen yıl Hekimoğlu Trabzon ile aynı gruptaydık. Bu kulübün hedefleri olduğunu biliyorum. Benim de hedeflerim var. Transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

(Gökmen Şahin/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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