Hekimoğlu Trabzon: 0-0
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Hekimoğlu Trabzon: 0-0

Hekimoğlu Trabzon: 0-0
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Spor

STAT: KocaeliHAKEMLER: Bahattin Şimşek (xx), Yusuf Bozdoğan (xx), Kamil Çetin (xx)KOCAELİSPOR: Bayram (xx) - Musa (xx), Batuhan (xx) (Dk.87 Yiğit Ali), Murat Cem (xx), Semih (xx), Gökhan (xx), Numan (xx), Benhur (xx), İrfan (x) (Dk.77 Yılmaz x), Dilaver (x) (Dk.68 Mervan x), Mesut (x) (Dk.

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Bahattin Şimşek (xx), Yusuf Bozdoğan (xx), Kamil Çetin (xx)KOCAELİSPOR: Bayram (xx) - Musa (xx), Batuhan (xx) (Dk.87 Yiğit Ali), Murat Cem (xx), Semih (xx), Gökhan (xx), Numan (xx), Benhur (xx), İrfan (x) (Dk.77 Yılmaz x), Dilaver (x) (Dk.68 Mervan x), Mesut (x) (Dk.77 Mustafa x)HEKİMOĞLU TRABZON:  Abdulaziz (xx) - Uğur (xx), Samet (xx), Musa Caner (xx) (Dk.90 Mehmet), Halil İbrahim (x) (Dk.81 Serkan), Ali (xx), Yasin (xx), Bahadır (xx), Özkan (xx) (Dk.87 Miraç), Oğuz (xx), Batuhan Karadeniz (x) (Dk.81 Mücahit)SARI KART: Halil İbrahim, Oğuz (Hekimoğlu Trabzon)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup Play-Off yarı finalinin ilk maçında Kocaelispor kendi evinde Hekimoğlu Trabzon'u ağırladı. Karşılaşma, golsüz beraberlikle sonuçlandı.

 


- İzmitkocaeli
Hekimoğlu Trabzon: 0-0
Hekimoğlu Trabzon: 0-0
Hekimoğlu Trabzon: 0-0
Hekimoğlu Trabzon: 0-0
Hekimoğlu Trabzon: 0-0
Hekimoğlu Trabzon: 0-0
Hekimoğlu Trabzon: 0-0
Hekimoğlu Trabzon: 0-0
Hekimoğlu Trabzon: 0-0
Hekimoğlu Trabzon: 0-0
Hekimoğlu Trabzon: 0-0

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu

Haber Yorumları
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Hekimoğlu Trabzon: 0-0 - Haberler Spor
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