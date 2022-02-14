Hazine yarın bono ihalesi ve kira sertifikası satışı gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bono ihalesi düzenleyecek ve kira sertifikası satışı yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ihalede, 11 ay (343 gün) vadeli hazine bonosu yeniden ihraç edilecek.

Hazine, ayrıca, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.