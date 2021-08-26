Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(IMF Özel Çekme Hakkı tahsisatına ilişkin iddialar) IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine...

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(IMF Özel Çekme Hakkı tahsisatına ilişkin iddialar) IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir.