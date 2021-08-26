Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(IMF Özel Çekme Hakkı tahsisatına ilişkin iddialar) IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(IMF Özel Çekme Hakkı tahsisatına ilişkin iddialar) IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine...

Hazine ve Maliye Bakanlığı: '(IMF Özel Çekme Hakkı tahsisatına ilişkin iddialar) IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(IMF Özel Çekme Hakkı tahsisatına ilişkin iddialar) IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(IMF Özel Çekme Hakkı tahsisatına ilişkin iddialar) IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkan tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamid Karzai Mansur Yavaş Mustafa Şentop Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Cimilli İbo Demet Akalın Kaan Yıldırım Seren Serengil
Spor Muslera Arda Turan Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(IMF Özel Çekme Hakkı tahsisatına ilişkin iddialar) IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine... - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 13:18:31. #1.16#

title