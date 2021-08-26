Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(IMF Özel Çekme Hakkı tahsisatına ilişkin iddialar) IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine...
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(IMF Özel Çekme Hakkı tahsisatına ilişkin iddialar) IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir.
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(IMF Özel Çekme Hakkı tahsisatına ilişkin iddialar) IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkan tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı