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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını sosyal medyadan paylaştığı 9 maddede anlattı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı
27.04.2020 17:08 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:26

Hazine ve Maliye Bakanlığı 1 milyon yazılımcı projesinde yeni Twitter adresini paylaştı. Adreste 9 maddede tarihi projenin tüm detayları paylaşıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Twitter adresinden 1 milyon yazılımcı projesi hakkında "Ülkemizi yazılım sektöründe dünyanın lider ülkeleri arasına sokacak devrim niteliğindeki 1 Milyon Yazılımcı projesi hakkında güncel bilgilere @1milyonistihdam hesabımızdan ulaşabilirsiniz" açıklamasında bulundu.

1 Milyon İstihdam Twitter adresinde 9 maddede tüm detaylar açıklandı:

1. Bilgi Teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın özgeçmişlerinin oluşturulması kapsamında #1Milyonİstihdam uygulaması geliştirilmiştir.

2. #1Milyonİstihdam uygulaması, sektörün yazılımcı ihtiyacına büyük oranda karşılık verecek bir proje olarak önümüzde durmaktadır. Bu kapsam dahilinde vatandaşlarımızın özgeçmişlerinin dijital ortamda erişilebilir olması amaçlanmaktadır.

3. #BTKAkademi ve #1Milyonİstihdam uygulamaları arasındaki entegrasyon sayesinde kullanıcıların @BTKAkademi üzerinden aldıkları eğitimlerin ve kazandıkları yetkinliklerin istihdam uygulaması içerisindeki özgeçmişlerine yansıtılması sağlanacaktır.

4. CV havuzunda ihtiyaca göre nitelikler filtrelendiğinde alınan ve tamamlanan bu eğitimler işverenlere önemli bir referans olacaktır. #1Milyonİstihdam

5. Katılmak isteyenler https://1milyonistihdam.hmb.gov.tr adresinden kayıt olup CV bilgilerini doldurduktan sonra @BTKAkademi üzerinden eğitimlere katılabileceklerdir.

6. #1Milyonİstihdam kapsamında https://btkakademi.gov.tr/portal/ adresinde 13 kategoride 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitim videosu bulunmaktadır. Yıl sonuna kadar eğitim videosu 100'e çıkacaktır.

7. Tamamlanan eğitimler ve başarı dereceleri, sistemdeki özgeçmişlere otomatik olarak işlenecektir. Programı tamamlayanlar; bilgi güvenliğinden, veri analistliğine, siber güvenlikten, yazılım geliştirmeye kadar 15 farklı alanda uzman olarak istihdam edilme imkanı kazanacaktır.

8. Bu 15 farklı uzmanlık alanı; #1Milyonİstihdam #1milyonyazılımcı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı

9. Alınan her eğitim ve başarı dereceleri Cv'lerine otomatik olarak işlenecek, yazılımcı arayan şirket ve firmalar buradan kriterlere uygun adayları bulabilecektir. #1Milyonİstihdam @BTKAkademi

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Ekonomi Manşet

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