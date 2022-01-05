Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Dün itibarıyla kur korumalı Türk lirası mevduat hesabında 91,5 milyar liraya ulaşan bir hacme geldik."
AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Dün itibarıyla kur korumalı Türk lirası mevduat hesabında 91,5 milyar liraya ulaşan bir hacme geldik.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Dün itibarıyla kur korumalı Türk lirası mevduat hesabında 91,5 milyar liraya ulaşan bir hacme geldik."
AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi Haberleri
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