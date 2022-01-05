Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Dün itibarıyla kur korumalı Türk lirası mevduat hesabında 91,5 milyar liraya ulaşan bir hacme geldik." - Haberler Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Dün itibarıyla kur korumalı Türk lirası mevduat hesabında 91,5 milyar liraya ulaşan bir hacme geldik."

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati:
AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Dün itibarıyla kur korumalı Türk lirası mevduat hesabında 91,5 milyar liraya ulaşan bir hacme geldik.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Dün itibarıyla kur korumalı Türk lirası mevduat hesabında 91,5 milyar liraya ulaşan bir hacme geldik."

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 'Kur artık tartışılır olmaktan çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Kur artık tartışılır olmaktan çıktı.

 Fiyat İstikrarı Komistesi, ikinci kez toplanıyor! Ana gündem maddesi enflasyonla mücadele

Fiyat İstikrarı Komistesi, ikinci kez toplanıyor! Ana gündem maddesi enflasyonla mücadele

AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi Haberleri

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