Hazine ve Maliye Bakanı Nebati iş dünyasının temsilcilerini kabule başladı - Haberler Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati iş dünyasının temsilcilerini kabule başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati iş dünyasının temsilcilerini kabule başladı
AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasıyla görüşmeleri kapsamındaki ilk kabulünde, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) yönetimiyle bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasıyla görüşmeleri kapsamındaki ilk kabulünde, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) yönetimiyle bir araya geldi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, görüşme, Bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Görüşmede, istişareye dayalı katılımcı bir anlayış ile hareket etmenin önemine vurgu yapıldı.

Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümeye değinen Nebati, yeni dönemde kamuoyuyla paylaşılan enstrümanların detaylarını aktardı.

Yeni modelin işleyişi ve yansımalarının detaylı bir şekilde ele alınması amacıyla iş dünyası temsilcileri ile gerçekleşen toplantılar devam edecek.

Bu kapsamda Bakan Nebati, bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), ilerleyen günlerde ise diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati iş dünyasının temsilcilerini kabule başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati iş dünyasının temsilcilerini kabule başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati iş dünyasının temsilcilerini kabule başladı

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AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi Haberleri

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