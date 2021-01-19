Hazine bugünkü ihalelerde yaklaşık 6 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği 2 tahvil ihalesinde toplam 5 milyar 999,5 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği 2 tahvil ihalesinde toplam 5 milyar 999,5 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ilk ihalede 15 ay (448 gün) vadeli kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı.

İhalede basit faiz yüzde 15,76, bileşik faiz yüzde 15,49 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 273 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 220 milyon lira, net satış 1 milyar 21,8 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 977 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 500 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, ikinci ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı.

İhalede dönemsel faiz yüzde 4,28 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 987 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 487 milyon lira, net satış 2 milyar 477,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 976 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya toplam 5 milyar 999,5 milyon lira borçlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şengül