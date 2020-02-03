Hayvancılığa son 17 yılda 33 milyar lira destek

03.02.2020 12:03 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:03

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2002'de 83 milyon lira olan toplam hayvancılık desteklerini yaklaşık 60 kat artırarak geçen yıl 5 milyar liraya yükselttiklerini belirterek, "2003-2019 döneminde toplam 33 milyar lira hayvancılık desteği ödendi." ifadesini kullandı.