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Hayvancılığa son 17 yılda 33 milyar lira destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2002'de 83 milyon lira olan toplam hayvancılık desteklerini yaklaşık 60 kat artırarak geçen yıl 5 milyar liraya yükselttiklerini belirterek, "2003-2019 döneminde toplam 33 milyar lira hayvancılık desteği ödendi.

03.02.2020 12:03 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:03
Hayvancılığa son 17 yılda 33 milyar lira destek

Tarım ve Orman Bakanı , 2002'de 83 milyon lira olan toplam hayvancılık desteklerini yaklaşık 60 kat artırarak geçen yıl 5 milyar liraya yükselttiklerini belirterek, "2003-2019 döneminde toplam 33 milyar lira hayvancılık desteği ödendi." ifadesini kullandı.

Kaynak: Dunya.com

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