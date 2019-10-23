Haydarpaşa ve Sirkeci garları ihalesini kazanan Hezarfen Danışmanlık, İmamoğlu'na yüklendi: Yaptığı suçtur

23.10.2019 15:18

Haydarpaşa ve Sirkeci garları ihalelerini alan Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi'nden yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifadelerine değinilerek "İhale Komisyonu'nu etkileme üzerine yapılacak her türlü açıklama da bahse konu yönetmelik ve şartnamenin ilgili maddeleri uyarınca açıkça suçtur" denildi.

İmamoğlu'nun ihale süreciyle ilgili ifadelerine değinilen açıklamada "4 Ekim tarihinde gerçekleşen kiralama ihalesi henüz resmi olarak tamamlanmış değildir. Bu süreç içerisinde İhale Komisyonu'nu etkileme üzerine yapılacak her türlü açıklama da bahse konu yönetmelik ve şartnamenin ilgili maddeleri uyarınca açıkça suçtur. Bizler Hezarfen ailesi olarak, ihale sürecinin selameti adına, ilk günden itibaren kamuoyunda oluşturulan tüm karalama kampanyalarını ve sorumsuz açıklamaları sabır ve sükunet içinde izledik" denildi.

AYLIK 350 BİN LİRA BEDELLE KİRALANDI

Şirketten yapılan açıklamada sürecin resmi olarak tamamlanmasının ardından şirket sahibi Hüseyin Avni Önder'in açıklama yapacağı kaydedildi.

Tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına ait depo alanları, TCDD tarafından yapılan ihalenin sonucunda aylık 350 bin lira kira bedeliyle Hazerfen Danışmanlık Limited Şirketi'ne verildi. İBB, İmamoğlu'nun usulsüzlük yapıldığını söylediği ihalenin iptali için Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

NE OLMUŞTU?

İBB, TCDD'nin tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'nın atıl depo sahaları bölgesini kiralamak için açtığı ihalede elenmiş, ihale eski bir İBB çalışanı da olan Okçular Vakfı'nın kısa süre öncesine kadar genel müdürlüğünü yapan 33 yaşındaki Hüseyin Avni Önder'e ait Hezarfen Danışmalık Limited Şirketi'ne verilmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerinden İBB iştirakleri hukuksuzca elendi. Hem mahkemeye taşıyacağız hem de suç duyurusunda bulunacağız" demişti. İBB, söz konusu ihalenin iptali için Bölge İdare Mahkemesi'ne başvuru yaptı.