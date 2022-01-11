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Hayaller suya düştü! Başkan Burak Elmas'tan taraftarı yıkacak transfer sözleri

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Sosyal medyada transfer için sık sık etiket açan Galatasaray taraftarı, Başkan Burak Elmas'ın açıklamalarıyla hayal kırıklığına uğradı. Elmas, "Transfer zor konu. Çok ciddi yükümlülüklerimiz var. Gerekirse de transfer yapmayacağız" dedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, devre arası transfer döneminin hareketli geçmeyeceğini satır arasındaki mesajla verdi. Burak Elmas, "Makyaj yapmak için Galatasaray'ın durumunu tehlikeye atamayız. Gerekirse de transfer yapmayız" dedi.

İşte Burak Elmas'ın transfer sözleri:

"Transfer konusu zor bir konu. Galatasaray'ın çok ciddi bir yükümlülüğü var. Bankalarla yapılan anlaşma gereği. Yeni bir transfer getirip bir makyaj yapmak adına, Galatasaray'ın gelecekteki mali tablolarını bozacak hamleler asla yapmayacağız.

Mali disiplin uygulamak zorundayız. İhtiyaçlar doğrultusunda görüştüğümüz oyuncular olabilir ama gerekirse de transfer yapmayacağız."

Galatasaray, 2021-22 sezonunda Burak Elmas döneminde 25 milyon euroluk bonservis harcaması yaptı. Ancak yapılan bu ödemeler kulüplerle yapılan anlaşma kapsamında taksitlere bölündü.

Burak Elmas döneminde futbolcular için ödenen bonservisler:

  • Victor Nelsson: 7 milyon euro (Kopenhag)
  • Alexandru Cicaldau: 6.5 milyon euro (Craiova)
  • Berkan Kutlu: 4 milyon euro (Alanyaspor)
  • Olimpiu Morutan: 3.5 milyon euro (S.Bükreş)
  • Barış Alper Yılmaz: 2.1 milyon euro (Keçiörengücü)
  • Sacha Boey: 1.15 milyon euro (Rennes)
  • Halil Dervişoğlu: 1 milyon euro (Kiralama ücreti) (Brentford)
  • Gustavo Assunçao: 100 bin euro (Kiralam ücreti) (Famalicao)
  • Patrick van Aanholt: Bedelsiz (Maaşı 2,5 milyon euro)

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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