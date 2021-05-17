Hayali kripto parayla vurgun! İş insanını milyonlarca lira dolandırdılar

Kripto para dolandırıcıları bu kez bir iş insanını hedef aldı. İnternette tanıştığı kişiden TRS adlı yeni bir kripto para olduğunu ve hızla yükseldiğini duyan iş insanı İ.T, yüklü miktarda bu hayali kripto paradan aldı. Önce 12,5 Bitcoin karşılığında TRS alan İ.T, daha sonra bu rakamı 64,5 Bitcoin'e (yaklaşık 24 milyon TL) yükseltti. Parasını çekemeyince dolandırıldığını anlayan İ.T. soluğu savcılıkta aldı.

İstanbul'da iş insanı İ.T., kripto paralara yatırım yapıyordu. İnternet sitelerinde yatırım amaçlı araştırma yaparken bir kişiyle tanışarak WhatsApp üzerinden sohbete başladı. Tanıştığı kişi İ.T.'ye, TRS adlı bir kripto paradan bahsederek çok iyi kazandırdığını söyledi. Daha sonra da TRS'yi alabileceği RCSLV.COM adresini söyledi. İ.T., geçen yıl ağustos ayında siteye üye oldu. TRS'nin Bitcoin ile alınabileceğinin kendisine söylenmesi üzerine başka bir siteden 1.5 milyon TL karşılığında 12.5 Bitcoin aldı.

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre daha sonra da bu Bitcoin'leri üye olduğu siteye yatırarak birim fiyatı 35 dolardan 3 bin 600 TRS satın aldı. TRS kısa sürede hızlı bir şekilde yükselerek birim fiyatı 200 doları buldu. İ.T., hemen site üzerinden TRS'leri satarak 700 bin dolara çevirdi. İşlemlerine devam eden İ.T., bu parayla da 64.5 Bitcoin aldı.

SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI

Siteye girdikten bir ay sonra parasını çekmek isteyen İ.T., bunda başarılı olamadı. Avukatı İlker Atamer'le yaptığı kısa bir araştırmada, sitedeki işlemlerin hayali olduğunu ve TRS diye bir kripto para olmadığını öğrendi. İ.T., avukatı aracılığıyla Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

'İNGİLTERE'YE BAŞVURULSUN'

Suç duyurusu dilekçesinde, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün RCSLV.COM sitesinin sahip ve yöneticilerini tespit etmesi istendi. İ.T.'ye tavsiyede bulunarak dolandırılmasına yol açan şüphelinin kullandığı telefon hattı sahibi ve adresinin belirlenmesi için İngiltere'ye başvurulması talep edildi.

Bilişim sistemleriyle zincirleme dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilerin yakalanarak tutuklanmaları, yurt dışında olmaları halinde Interpol ile işbirliğine gidilmesi istenerek, haklarında kamu davası açılması istendi.