Havalimanında Yolcu Sayısı 1,3 Milyonu Aştı

Samsun Valisi Osman Kaymak, 2018 yılı 9 aylık istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nın önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artışla 1 milyon 308 bin 272 yolcu hizmet verdiğini, toplam uçak trafiğinin ise yüzde 15 artışla 10 bin 863'e ulaştığını bildirdi.

Vali Kaymak, yaptığı yazılı açıklamada, DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 Eylül ayı havalimanı istatistiklerine göre, eylül ayında Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yolcu trafiğinin iç hatlarda 135 bin 130, dış hatlarda 15 bin 525 olmak üzere 150 bin 655 olduğunu belirtti.

Aynı dönemde havalimanından iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda bin 167, dış hatlarda ise 133 olduğunu aktaran Kaymak, "2018 yılı 9 aylık istatistiklerine göre Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artışla 1 milyon 308 bin 272 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 15 artışla 10 bin 863'e ulaştı." ifadesini kullandı.