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Havacılık devi Air France 7.580 kişiyi işten çıkaracak

Fransız hükümetinin 7 milyar dolarlık desteğine rağmen Air France, maliyetleri düşürmek için personel çıkaracağını duyurdu. Salgında her gün 17 milyon dolar kaybeden şirket, 2025 yılına kadar 7.580 kişinin görevine son verecek.

04.07.2020 17:51 | Son Güncelleme: 04.07.2020 18:07

Fransız hava yolu şirketi Air France, koronavirüs salgınında işçi çıkarma kararı alan şirketler arasına katıldı. CNN'de yer alan habere göre Air France, 2022'nin sonuna kadar 6.560 personeliyle yollarını ayırmayı planlıyor. 2025'e kadar bu sayıya 1.020 işçi daha eklenecek. Çıkarılacak toplam 7.580 personel, Air France'in iş gücünün yüzde 17,5'ine denk geliyor.

3.500'Ü DOĞAL YOLLARLA AYRILACAK

Şirket, 7580 kişinin tamamını 'çıkarmak zorunda' kalmayacağını düşünüyor. Yaklaşık 3.500 personelin doğal yollarla (Emeklilik, erken yıpranma, işi bırakma) ayrılacağını umuyor. Uluslararası Hava Yolu Taşımacılığı Birliği'ne göre global çapta hava yolu sektörünün 2020'deki kaybı 84 milyar dolar olacak. Önümüzdeki sene de kâra geçilmesi beklenmiyor.

Air France, salgın sürecinde her gün 17 milyon dolar kaybediyor. Şirketten yapılan açıklamada, "Sektörün toparlanma süreci, salgın konusundaki belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle çok yavaş ilerleyecek gibi görünüyor. Tahminlere göre salgın öncesi döneme dönülmesi en erken 2024'te gerçekleşebilir" denildi.

Havacılık devi Air France 7.580 kişiyi işten çıkaracak

ABD VE ÇİN'LE REKABETTE GERİ KALMA KORKUSU

Fransız Hükümeti, havacılık sanayini ayakta tutmak için 17 milyar dolarlık destek sağladı. Bunun 7 milyar doları Air France'e gitti. Fransızlar'a göre salgın döneminde Avrupa hava yolu sanayinin, ABD ve Çin'le girilen rekabette geri planda kalmaması şart.

Tüm bu desteklere rağmen şirketler ayakta durabilmek için maliyet kısma yoluna gidiyor. Geçen hafta da Fransa merkezli uçak üreticisi Airbus, çalışma gücünün yüzde 10'una denk gelen toplam 15 bin personeli bir yıl içinde çıkaracağını duyurmuştu.

Havacılık devi Air France 7.580 kişiyi işten çıkaracak

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