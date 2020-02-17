Haberler » Spor » Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaştı - Spor

Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'da, Bayram Toysal'ın ardından boşalan teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak'ı getirildi.

17.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:30
Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'da, Bayram Toysal'ın ardından boşalan teknik direktörlük görevine 'ı getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Mehmet Altıparmak hocamıza, ekibine ve Hatayspor'umuza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.


İmza törenine, Hatayspor onursal başkanı Lütfü Savaş, kulüp başkanı Nihat Tazearslan, yönetim kurulu üyeleri Aydın Toksöz ve Selçuk Akıllı katıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler