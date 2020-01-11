Hatayspor, Rahman Buğra Çağıran'ı kiralık olarak kadrosuna kattı

11.01.2020 12:28 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:34

TFF 1. Lig lideri Hatayspor, Rahman Buğra Çağıran'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, BtcTurk Yeni Malatyaspor'da forma giyen sol bek Rahman Buğra Çağıran ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

25 yaşındaki futbolcu, Hatayspor'un devre arası kamp çalışmasına katılacak.

Kaynak: AA