Hatayspor maçı öncesi Galatasaray'ı karıştıran casus krizi! Taktik ve muhtemel ilk 11 rakibe sızdırılmış - Haberler Spor
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Hatayspor maçı öncesi Galatasaray'ı karıştıran casus krizi! Taktik ve muhtemel ilk 11 rakibe sızdırılmış

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Spor

Galatasaray'ın deplasmanda 4-2 kaybettiği Hatayspor mücadelesi öncesinde ortaya atılan iddia spor camiasını ayağa kaldırdı. Dün akşamki karşılaşma öncesinde Hatayspor'a Galatasaray'ın taktik antrenmanları ve muhtemel onbiri ile ilgili bilgi sızdırıldığını öğrenen Sarı-kırmızılı yöneticiler adeta çileden çıktı. Maça gitmemeyi düşünen Başkan Elmas'ın olayı öğrenmesi sonrasında apar topar Hatay'a uçtuğu kaydedildi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından erken kopup Türkiye Kupası'ndan 'Denizli faciası' ile elenen Galatasaray'da fatura Fatih Terim'e kesilirken, deneyimli hocanın ayrılığı sonrası patlak veren krizlere yenisi eklendi. Dün akşamki Hatayspor karşılaşması öncesi kulüpte 'casus avı' başlatıldı.

BİLGİ SIZDIRILDIĞINI ÖĞRENEN YÖNETİCİLER ÇİLEDEN ÇIKTI

Başkan Burak Elmas'a cephe alan 'biri' veya 'birilerinin', zorlu deplasman öncesi rakip Hatayspor'a, Cimbom'un taktik antrenmanları ve Torrent'in muhtemel onbiri ile ilgili bilgi sızdırdığını öğrenen yöneticiler çileden çıktı.

BURAK ELMAS MAÇA GİTMEMEYİ DÜŞÜNDÜ

Sözcü'nün haberine göre 'casus'un kim olduğunu ortaya çıkarmak için çaba harcanırken maça gitmemeyi düşünen Elmas, olayı öğrenince Başkan Yardımcısı Bikem Kanık ile birlikte apar topar Hatay'a uçtu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Spor Haberleri
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Domenec Torrent, Burak Elmas, Galatasaray, Hatayspor, Cimbom, Spor, Haber

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Yorumlar (1)
Kenan Tetik:Bunlardaki algı çirkeflik bitmedi gitti yok dinleme cihazı var yok casus var nasıl kılıf yapacaklarını şaşırdılar başarısızlığı örtmek için yallah kümeye 6saray pardon 7saray Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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