Hatayspor küme düştü mü? Hatayspor Beşiktaş'ı yenemezse küme düşüyor mu?

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Hatayspor, maçtan puan alamazsa ligden düşmesi kesinleşecek. Son 4 haftada aldığı mağlubiyetlerle zor günler geçiren Hatayspor, ligde 19 puanla 18. sırada bulunuyor. Hatayspor'un umutlanması için galibiyet alması ve alt sıralardaki rakiplerinin puan kaybetmesi gerekiyor. Hatayspor küme düştü mü? Hatayspor Beşiktaş'ı yenemezse küme düşüyor mu?

HATAYSPOR KÜME DÜŞTÜ MÜ?

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Atakaş Hatayspor, müsabakadan puan çıkaramazsa küme düşmesi kesinleşecek. Ligde son 4 haftada aldığı mağlubiyetler nedeniyle zor günler yaşayan Hatayspor, 33. hafta maçında 25 Nisan Cuma günü Beşiktaş'a konuk olacak.

BİTİME 5 HAFTA KALA KESİNLEŞECEK

Bordo-beyazlılar, siyah-beyazlı takım karşısında galibiyet arayacak. Ligde 19 puanla 18. sırada bulunan Hatayspor'un matematiksel olarak yoluna devam etmesi için müsabakada yenilmemesi ve alt sıralardaki rakiplerinin puan kaybetmesi gerekecek.

Hatayspor'un karşılaşmadan puan çıkaramaması durumunda sezonun bitişine 5 hafta kala ligi son 4 takım arasında tamamlaması netlik kazanacak. Böylece Adana Demirspor'un ardından küme düşmesi kesinleşen ikinci takım olacak bordo-beyazlı takımın Süper Lig'deki 5 sezonluk macerası sona erecek.