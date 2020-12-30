Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
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Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

30.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:53
Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü sahasında yapacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü sahasında yapacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, taktik ve pas çalışması yaptı.

Erdoğan, antrenmanda gazetecilere yaptığı açıklamada, dün deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor karşısında aldıkları 6-0'lık galibiyetin önemli olduğunu söyledi.

Maçı güzel bir skorla bitirmenin kendileri için çok sevindirici olduğunu belirten Erdoğan, oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik etti.

Erdoğan, artık İttifak Holding Konyaspor maçına konsantre olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bugün Konyaspor maçı hazırlıklarına başladık. Cumartesi günü çok saygı duyduğumuz bir rakibe karşı oynayacağız. Gol yememe süremizi uzatırsak, 14 haftada 7 maçta gol yemeden bitirdiğimiz maçlar oldu. Bunu inşallah devam ettiririz. Aynı şekilde hücumda etkili oyunumuzla fırsatları değerlendiririz. Sahamızda galip gelmek istiyoruz."

Ömer Erdoğan, transfer sezonunda 1-2 oyuncuyu takıma katmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Mesut Çaytemel: "Çok sevindirici bir galibiyetti"

Takım kaptanı Mesut Çaytemel de önlerinde zorlu bir maçın kendilerini beklediğini dile getirdi.

Fraport TAV Antalyaspor karşısında aldıkları galibiyetin, öz güvenleri açısından önemli olduğunu aktaran Mesut, "Bizim adımıza çok sevindirici bir galibiyet. Çok mutlu olduk. Maçtan sonra bunun sevincini yaşadık ancak bugünkü antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarına başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Basın sözcüsü Rahmi Vardı da Hatayspor'un 2020 yılının son maçında, Antalya'da güzel bir galibiyet aldığını anımsatarak, "Bugün Türkiye'de gerçekten konuşulan bir ekip haline geldik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 16:56:51. #1.14#
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