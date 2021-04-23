Hatayspor, Konya'dan 3 puanla dönmek istiyor
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Hatayspor, Konya'dan 3 puanla dönmek istiyor

Hatayspor, Konya'dan 3 puanla dönmek istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'de 3 maçlık galibiyet hasretine Antalyaspor maçıyla son veren Hatayspor, Konya deplasmanından da 3 puanla dönmek istiyor.

Süper Lig'de 3 maçlık galibiyet hasretine Antalyaspor maçıyla son veren Hatayspor, Konya deplasmanından da 3 puanla dönmek istiyor.

Galatasaray galibiyetinin ardından Karagümrük, Göztepe ve Trabzonspor karşılaşmalarından birer puan toplayabilen Hatayspor'u, Antalyaspor galibiyeti rahatlattı. Bordo-beyazlı ekibin şimdi tek hedefi, Konyaspor maçını da kazanıp çıkışını sürdürebilmek.

Yoğun fikstürün yaşandığı bu dönemde Teknik Direktör Ömer Erdoğan, oyuncularıyla sık sık toplantılar yaparak motive etmeye çalışıyor.

Öte yandan Hatayspor'da kart cezalısı Mame Diouf Konya kafilesinde yer almazken, sakatlığı devam eden Selim Ilgaz da forma giyemeyecek.

Bordo-beyazlı ekip, bu sezon oynadığı 34 maçta aldığı 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 53 puanla 6. sırada yer alıyor. Hatay ekibi bu karşılaşmalarda 57 gol atarken, kalesinde 43 gol gördü.

Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Hatayspor rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. - HATAY

Hatayspor, Konya'dan 3 puanla dönmek istiyor
Hatayspor, Konya'dan 3 puanla dönmek istiyor
Hatayspor, Konya'dan 3 puanla dönmek istiyor
Hatayspor, Konya'dan 3 puanla dönmek istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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