Hatayspor-Kayserispor maçını Alper Ulusoy yönetecek

Atakaş Hatayspor ile Yukatel Kayserispor arasında Pazar günü oynanacak olan ligin 5.hafta karşılaşmasını Alper Ulusoy yönetecek.

Süper Ligde 5.hafta hakemler açıklandı. 19 Eylül 2021 Pazar günü Yeni Hatay Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak olan Atakaş Hatayspor ile Yukatel Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Atakaş Hatayspor - Yukatel Kayserispor maçında Alper Ulusoy düdük çalacak. Ulusoy'un yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Selahattin Altay yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Direnç Tonusluoğlu.

(Yüksel Yıkılmaz-İHA)

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