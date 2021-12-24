Hatayspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde toplanan bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi. Antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas, taktik ve dar alan çalıştı. Takım bugün özel uçakla Giresun'a hareket edecek.

Yarın Çotanak Spor Kompleksi'nde 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

AA / Burak Milli - Spor Haberleri

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