Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi Fırat Aydınus'un yerine başka bir hakem atandı
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Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi Fırat Aydınus'un yerine başka bir hakem atandı

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Süper Lig'deki kritik Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi değişti. Koronavirüs testi pozitif çıkan Fırat Aydınus'un yerine mücadeleye Abdulkadir Bitigen atandı. Yaklaşık 2,5 yıldır Sarı-Kırmızılı takımın maçını yönetmeyen Aydınus, hastalığı nedeniyle yine bir Galatasaray maçı yönetememiş olacak.

Futboldan dünyasından koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. Futbolculardan sonra hakemlerde de vakalar görülmeye başlandı. Yarın 18.00'de Hatay'da oynanacak Hatayspor-Galatasaray karşılaşmasının hakemi Fırat Aydınus, koronavirüse yakalanması sebebiyle bu mücadelede görev yapamayacak. Aydınus'un yerine Abdülkadir Bitigen'in düdük çalacacağı bildirildi.

TEPKİ GÖRMÜŞTÜ

Bu hafta 4 büyük takımların yıldızının barışmadığı hakemleri maçlarına atıyan MHK, oldukça tepki çekmişti. Fırat Aydınus da yaklaşık 2,5 yıldır bir Galatasaray mücadelesi yönetmiyordu. Böylece Fırat Aydınus yine bir Galatasaray maçında daha görev yapamamış olacak.

Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi Fırat Aydınus'un yerine başka bir hakem atandı
Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi Fırat Aydınus'un yerine başka bir hakem atandı

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