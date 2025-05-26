Hatayspor Fenerbahçe hangi kanalda? Hatayspor Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Hatayspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Hatayspor Fenerbahçe Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Hatayspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Hatayspor Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? İşte Hatayspor Fenerbahçe maçı yayın bilgisi haberimizde...

HATAYSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Hatayspor Fenerbahçe maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Hatayspor Fenerbahçe maçını Bein Sports kullanıcıları Bein Sports 1'den şifresiz izleyebilecek. Ayrıca TOD TV resmi internet sitesi üzerinden canlı Hatayspor Fenerbahçe maçını izleyebilirsiniz.

HATAYSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Hatayspor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.