Hatayspor, Emre Çolak ile anlaştı
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Hatayspor, Emre Çolak ile anlaştı

Hatayspor, Emre Çolak ile anlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig takımlarından Hatayspor, Emre Çolak ile anlaşma sağladı.

Süper Lig takımlarından Hatayspor, Emre Çolak ile anlaşma sağladı. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak bugün Hatayspor'lu yöneticilerle İstanbul'da bir araya geldi ve anlaşma sağlandı. Cumartesi günü Hatay'a gelmesi beklenen 30 yaşındaki futbolcu için imza töreni düzenlenecek.

Galatasaray altyapısında futbola başlayan Emre Çolak daha önce Deportivo, Al Wahda ve son olarak Fatih Karagümrük forması giydi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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