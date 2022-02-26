Hatayspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı - Haberler

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Hatayspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Demirören Haber Ajansı, İzzet Nazlı - Spor
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Hatayspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Atakaş Hatayspor hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Atakaş Hatayspor hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde, Yeni Hatay Stadyumu'nda yapılan ve yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idmanda futbolcular, pas drili, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışması yaptı. Takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.


Hatayspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Hatayspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Hatayspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Hatayspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Ahmet Çalık, Hatayspor, Spor, Haberler

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