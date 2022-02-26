Hatayspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı
Demirören Haber Ajansı, İzzet Nazlı - Spor
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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Atakaş Hatayspor hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Atakaş Hatayspor hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde, Yeni Hatay Stadyumu'nda yapılan ve yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idmanda futbolcular, pas drili, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışması yaptı. Takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.