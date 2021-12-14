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Hatayspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam etti

Hatayspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam etti
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat 20 dakika süren idmanda futbolcular, ısınma çalışmasının ardından pas ve taktik çalışması yaptı.

Trabzonspor-Atakaş Hatayspor karşılaşması, 18 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak.


Hatayspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam etti

Hatayspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam etti

Hatayspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam etti

Hatayspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam etti

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Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Spor Haberleri

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