Hatayspor'da koronavirüse yakalanan Aaron Boupendza, Galatasaray maçında sahada olamayacak

Süper Lig'de bu sezon gol yollarında ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken Hatayspor'un yıldızı Aaron Boupendza, koronavirüse yakalandı. Milli takımıyla kampta olan golcü isim için Gabon Futbol Federasyonu bir açıklama yaptı ve koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Boupendza, Hatay'ın Süper Lig'in 32. haftasında oynayacağı Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek.