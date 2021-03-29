Hatayspor'da koronavirüse yakalanan Aaron Boupendza, Galatasaray maçında sahada olamayacak
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Hatayspor'da koronavirüse yakalanan Aaron Boupendza, Galatasaray maçında sahada olamayacak

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Süper Lig'de bu sezon gol yollarında ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken Hatayspor'un yıldızı Aaron Boupendza, koronavirüse yakalandı. Milli takımıyla kampta olan golcü isim için Gabon Futbol Federasyonu bir açıklama yaptı ve koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Boupendza, Hatay'ın Süper Lig'in 32. haftasında oynayacağı Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Süper Lig'de bu sezon 28 resmi maça çıkan Hatay'ın yıldız futbolcusu Aaron Boupendza bu karşılaşmalarda 18 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Gabon Milli Takımı ile kampta olan golcü ismin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

GALATASARAY MAÇINDA YOK

Aaron Boupendza, Afrika Uluslar Kupası 2021 Elemeleri D Grubu'nda Gabon'un Demokratik Kongo Cumhuriyetini konuk ettiği karşılaşmada attığı golle takımının 3 puanı almasında önemli bir rol oynamıştı. Bu maçın ardından yapılan testlerde golcü oyununun koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Testi pozitif çıkan Boupendza, Süper Lig'in 32'nci haftasında oynanacak Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek.

ALTAY'DA FORMA GİYEN POKO DA POZİTİF

Öte yandan Gabol Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Aaoron Boupendza'nın yanı sıra Altay'ın tecrübeli orta sahası Andre Poko'nun da koronavirüs testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Hatayspor'da koronavirüse yakalanan Aaron Boupendza, Galatasaray maçında sahada olamayacak

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 20:01:38. #1.16#
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