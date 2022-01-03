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Hatayspor'da Kasımpaşa hazırlıkları başladı

Hatayspor'da Kasımpaşa hazırlıkları başladı
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 20'inci haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, sabah saatlerinde yaptığı salon idmanıyla hazırlıklara başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 20'inci haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, sabah saatlerinde yaptığı salon idmanıyla hazırlıklara başladı. Osman Çalgın Tesisleri'nde gerçekleşen ve bir saat süren salon idmanında futbolcular, dinamik ısınma ve fitness çalışması yaptı.


Hatayspor'da Kasımpaşa hazırlıkları başladı

Hatayspor'da Kasımpaşa hazırlıkları başladı

Hatayspor'da Kasımpaşa hazırlıkları başladı

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Spor Haberleri

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