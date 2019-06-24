Hatayspor, İlhan Palut'un sözleşmesini uzattı
Spor Toto Birinci Lig ekibi Hatayspor, Teknik Direktör İlhan Palut'un sözleşmesini uzattı. Palut için düzenlenen imza töreninde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da yer aldı.
Spor Toto 1. Lig play-off final maçında Gazişehir Gaziantep'e penaltılarda kaybederek Süper Lig şansını kaybeden Hatayspor'da, Teknik Direktör İlhan Palut ile masaya oturularak yeniden anlaşma sağlandı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve aynı zamanda Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ve Hatayspor Başkanvekili Aydın Toksöz'le görüşen Palut, bordo-beyazlılarla sözleşme uzattı.
Kaynak: İHA
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