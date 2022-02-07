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Hatayspor'da Bülent Cevahir ile yollar ayrıldı

Demirören Haber Ajansı, İzzet Nazlı - Spor
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Hatayspor'da Bülent Cevahir ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 29 yaşındaki sol bek Bülent Cevahir ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 29 yaşındaki sol bek Bülent Cevahir ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz Bülent Cevahir ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Bülent Cevahir'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz" denildi.


Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Bülent Cevahir, Hatayspor, Spor, Haber

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