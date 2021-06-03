Hatayspor'da 3 futbolcu ile yollar ayrıldı
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Hatayspor'da 3 futbolcu ile yollar ayrıldı

Hatayspor'da 3 futbolcu ile yollar ayrıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hatayspor'da, teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen Yusuf Abdioğlu, Akın Alkan ve takım kaptanlarından Mesut Çaytemel ile yollar ayrıldı.

Hatayspor'da, teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen Yusuf Abdioğlu, Akın Alkan ve takım kaptanlarından Mesut Çaytemel ile yollar ayrıldı.

Geçtiğimiz sezonu altıncı sırada tamamlayan Hatayspor, üç futbolcu ile yollarını ayırdı. Sözleşme süreleri dolan Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel ve kaleci Akın Alkan ile mukavele yenilenmedi.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emeği olan, bordo beyaz formamızı gururla taşıyan futbolcumuz Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel ve Akın Alka'na emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

2014-2015 sezonunda 2. Lig'de yer alan Hatayspor'a devre arasında Orduspor'dan transfer olan Mesut Çaytemel, takımı ile birlikte 2 şampiyonluk yaşayarak Süper Lig'de mücadele etme şansı yakalamıştı. Tecrübeli futbolcu yaklaşık 6 buçuk sezon Hatayspor formasını terletti.

Kaleci Akın Alkan da 5 sezon top koşturduğu Hatayspor temsilcisinde 2 defa şampiyonluk yaşarken, Süper Lig deneyimi de yaşayan 31 yaşındaki futbolcu, çok fazla şans bulamadı.

2018-2019 sezonunda MKE Ankaragücü'nden Hatayspor'a transfer olan Yusuf Abdioğlu ise takımı ile Süper Lig'e çıkarken, bu sezon toplam 23 maçta forma giydi. - HATAY

Hatayspor'da 3 futbolcu ile yollar ayrıldı
Hatayspor'da 3 futbolcu ile yollar ayrıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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