Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nda koronavirüs şoku
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Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nda koronavirüs şoku

17.10.2020 12:00 | Son Güncelleme: 17.10.2020 12:04
Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nda koronavirüs şoku

Hatayspor'da toplamda 19 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı teknik heyetinde de 3 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Hatayspor'da toplamda 19 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı teknik heyetinde de 3 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Dün akşam saatlerinde Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, bir kulüp personeli ve 11 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkmış ve toplamda 17 vakanın bulunduğu kulübün bu hafta oynayacağı müsabaka ertelenmişti. Bugün de Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı teknik heyetinde 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkınca kulübün 3 maçı ertelendi. Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi 4'üncü haftasında evimizde oynayacağımız Samsun Canik Basketbol karşılaşması, teknik heyetimizden 3 kişinin Covid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine ileri bir tarihe ertelendi.  Ayrıca 21 Ekim tarihinde Botaş Spor Kulübü, 25 Ekim tarihinde ise Beşiktaş HDI Sigorta ile oynanacak maçlar da ertelendi."


- Hatay

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / SAMİM SELÇUK

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 12:14:29. #1.14#
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