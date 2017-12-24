Hasan Şaş'tan Eboue'ye Destek Sözü: Gerekeni Yapacağım
Yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle intiharın eşiğine geldiğini açıklayan Galatasaraylı eski futbolcu Eboue'ye, Hasan Şaş'tan destek mesajı geldi.
Galatasaraylı taraftarlar, maddi anlamda çöküş yaşayan Emmanuel Eboue için sosyal medyada 'YalnızDeğilsinEboue' hashtag'iyle kampanya başlatarak, eski oyuncularına sahip çıkılması yönünde çağrıda bulundu.
"SENİ UNUTMADIK ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"
Taraftarın bu çağrısına yanıt, Eboue'nin Galatasaray'da oynadığı dönemde sarı-kırmızılı takımda antrenörlük yapan Hasan Şaş'tan geldi.
Şaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seni unutmadık elimden geleni yapacağım" diyerek Fildişi Sahilli oyuncuya destek sözü verdi.
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