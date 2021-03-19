Hasan Şaş havalimanındaki kavgayla ilgili konuştu: Ne dediğini tam anlamadım ama tepki gösterdim
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Hasan Şaş havalimanındaki kavgayla ilgili konuştu: Ne dediğini tam anlamadım ama tepki gösterdim

19.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:42
Hasan Şaş havalimanındaki kavgayla ilgili konuştu: Ne dediğini tam anlamadım ama tepki gösterdim

Galatasaray'ın eski futbolcusu Hasan Şaş'ın Adana'da havalimanında bir kişiyle tartıştığı görüntüler gündem yaratmıştı. Hırçın tavırlarıyla adından söz ettiren Şaş, tartışmayla ilgili açıklamalarda bulunurken "Bu tip olaylar benim başıma çok geliyor. Her dönem böyle sataşmalara, laf atmalara maruz kalıyorum. Ortada hiçbir şey yokken laf atıldı. Ne dediğini tam anlamadım ama tepki gösterdim" dedi.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Hasan Şaş'ın Adana'da havalimanında bir kişiyle tartıştığı ortaya çıktı. 16 Mart'ta İstanbul'dan kalkan uçakla memleketi Adana'ya gelen Hasan Şaş'ın iddialara göre havalimanı çıkışında Erhan Önal'ın ölüm haberini alırken büyük üzüntü yaşadı.

KARŞILIKLI ATIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

44 yaşındaki futbol adamı terminalin çıkışında bir kişiyle tartışırken karşılıklı atışma kavgaya dönüştü. Araya giren vatandaşlar Şaş'ı yatıştırmaya çalışarak kendisini bekleyen otomobile kadar götürdü.

"ORTADA BİR ŞEY YOKKEN LAF ATILDI"

Olayla ilgili Hürriyet'e konuşan Hasan Şaş, "Bu tip olaylar benim başıma çok geliyor. Her dönem böyle sataşmalara, laf atmalara maruz kalıyorum. Hava alanında da böyle bir durum oldu. Ortada hiçbir şey yokken laf atıldı. Ne dediğini tam anlamadım ama tepki gösterdim. Durum bu" açıklamasını yaptı.

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