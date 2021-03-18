Havalimanında bir kişiyle tartışan Hasan Şaş, güçlükle sakinleştirdi
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Havalimanında bir kişiyle tartışan Hasan Şaş, güçlükle sakinleştirdi

18.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:48
Havalimanında bir kişiyle tartışan Hasan Şaş, güçlükle sakinleştirdi

GALATARASAY'ın eski futbolcusu ve eski yardımcı antrenörü Hasan Şaş, uçakla geldiği memleketi Adana'da, havalimanında bir kişiyle tartıştı.

GALATARASAY'ın eski futbolcusu ve eski yardımcı antrenörü Hasan Şaş, uçakla geldiği memleketi Adana'da, havalimanında bir kişiyle tartıştı. Çevredekilerin araya girdiği tartışmada Hasan Şaş, güçlükle sakinleştirildi.

Olay, 16 Mart günü öğle saatlerinde meydana geldi. İstanbul'dan kalkan uçakla memleketi Adana'ya gelen Hasan Şaş'ın iddiaya göre havalimanı çıkışında telefonu çaldı. Galatasaray'ın efsane isimlerinden Erhan Önal'ın ölüm haberini alan Hasan Şaş, duygusal anlar yaşadı. Çevredekilerin verdikleri bilgilere göre aldığı haberle büyük üzüntü yaşayan Şaş, terminalin gelen yolcu çıkış kapısındaki taksilerin olduğu bölgede karşılaştığı bir kişiyle tartışma yaşadı. Karşılıklı atışma kavgaya dönüştü. 

İKNA ETMEYE ÇALIŞTILARBu sırada çevredeki vatandaşlar, Hasan Şaş'ı yatıştırmaya çalıştı. Vatandaşlar, Hasan Şaş'ı kendisini bekleyen otomobile kadar götürdü. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntüledi.SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞTI

Hasan Şaş, dün, Erhan Önal'ın fotoğrafıyla birlikte yaptığı paylaşımda "Bugün Adana'ya geldim uçaktan indiğimizde acı haberi aldım; iki Galatasaraylı arkadaşımla sohbet ediyordum, çok üzüntülüydüm Erhan abi ölmüş dedim, 'o kim?' dediler. Uzun lafın kısası, futbolcu iki defa ölür birincisi futbolu bıraktığında, ikinci öldüğünde, en azından seni unutmayan bir kardeşin var. Mekanın cennet olsun ben seni unutmayacağım" ifadelerini kullandı.


Havalimanında bir kişiyle tartışan Hasan Şaş, güçlükle sakinleştirdi
Havalimanında bir kişiyle tartışan Hasan Şaş, güçlükle sakinleştirdi
Havalimanında bir kişiyle tartışan Hasan Şaş, güçlükle sakinleştirdi
Havalimanında bir kişiyle tartışan Hasan Şaş, güçlükle sakinleştirdi
Havalimanında bir kişiyle tartışan Hasan Şaş, güçlükle sakinleştirdi
Havalimanında bir kişiyle tartışan Hasan Şaş, güçlükle sakinleştirdi
Havalimanında bir kişiyle tartışan Hasan Şaş, güçlükle sakinleştirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Akif ÖZDEMİR

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