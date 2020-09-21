Hasan Hüseyin Acar: "Hedeflediğimiz noktada bitiririz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hasan Hüseyin Acar: "Hedeflediğimiz noktada bitiririz"

Hes Kablo Kayserispor'un takım kaptanı Hasan Hüseyin Acar, gelecek adına umutlu olduklarını söyledi.

Hasan Hüseyin Acar:
21.09.2020 09:26 | Son Güncelleme: 21.09.2020 09:36

Hes Kablo Kayserispor'un takım kaptanı Hasan Hüseyin Acar, gelecek adına umutlu olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 2.haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Hes Kablo Kayserispor'da moraller bozuk. Sarı Kırmızılı takım kaptanı Hasan Hüseyin, pozisyonlar bulduklarını ama değerlendiremediklerini ifade ederek gelecek adına umutlu konuştu.

Hedefleri oldukları ve bu hedefe ulaşacaklarını belirten Hes Kablo Kayserispor takım kaptanı Hasan Hüseyin Acar, "Farklı bir taktik anlayışımız var. Alışmaya çalışıyoruz. Geçen hafta iyi oynayıp kazandık. Alanyaspor maçına da puan veya puanlar almak için çıktık. İlk yarıda iyi pozisyonlar bulduk. İkinci yarıda da pozisyonlar bulduk. Ama değerlendiremedik. Böyle maçlarda değerlendirmek gerekiyor. Mücadeleden yana sıkıntımız yok ama biraz daha kendimize cesaretli bir oyun oynamamız gerekiyor. İnşallah daha iyi maçlar çıkarırız. Hedeflerimiz var. İnşallah hedeflediğimiz noktada bitiririz" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Hulusi Akar Mike Pompeo Donald Trump Erol Mütercimler
Magazin Demet Akbağ Meryem Uzerli Aytaç Ağırlar Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Erol Bulut Jimmy Durmaz Malcolm Thomas Marcel Tisserand
Daha Fazla Kaza Atama Niğde Deprem
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hasan Hüseyin Acar: "Hedeflediğimiz noktada bitiririz" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 09:37:18. #1.15#
title