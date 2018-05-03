Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'dan Beşiktaş'a Muz Göndermesi!

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, Beşiktaş ile yapacakları derbi öncesi sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilirken Hasan Ali Kaldırım'ın o anlarda muz yemesi sosyal medyada konuşulmuştu.

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, Beşiktaş ile oynanması planlanan Türkiye Kupası maçı öncesinde sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

"MUZ İYİDİR"

Kaldırım paylaşımda "Muz iyidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Skorer

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