Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'dan Beşiktaş'a Muz Göndermesi!
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, Beşiktaş ile yapacakları derbi öncesi sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilirken Hasan Ali Kaldırım'ın o anlarda muz yemesi sosyal medyada konuşulmuştu.
Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, Beşiktaş ile oynanması planlanan Türkiye Kupası maçı öncesinde sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
"MUZ İYİDİR"
Kaldırım paylaşımda "Muz iyidir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (33)
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Muzu seviyor kerata, terbiyesizce olmuş biraz adama yedirirler o muzu çiğnemeden birgünCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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kaldırım a basmak lazım ... ama muza basmayın..Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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basit hareket kalitesiz amigo futbolcu bozuntusu, böyle atlarlar her naneye sonra saldırdıkları takımın kapısında köpek olurlarCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Herkes kendi karakterini sergiler. Her vicdan sahibi sergilenen tavırlara bakıp, kimin insan, kimin insansı olduğunu görürCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ama senin kadar kalitesiz degildir kaliten ortadaCevap Yaz 17 4 Yayından Kaldır