Hasan Ali, Eljif Elmas'a veda etti! Takipçileri hemen yorum yazdı
Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım'ın, Napoli'ye transferi KAP'a bildirilen Eljif Elmas'a veda mesajına bir kullanıcıdan ilginç bir yanıt geldi.
Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'nin 17,5 milyon euro karşılığında Napoli'ye gönderdiği yıldız futbolcu Eljif Elmas'a Twitter'dan veda etti. Tecrübeli oyuncu Elmas için, "Best of luck my precious brother" (İyi şanslar değerli kardeşim) yazısıyla ikilinin gol sevincini paylaştı.
Bunun sonrasında bir kullanıcı Hasan Ali Kaldırım'ın paylaşımının altına "Abi adam Türkçe biliyor niye ingilizce yazdın?" yorumunu yaptı.
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