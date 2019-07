Hasan Ali, Eljif Elmas'a veda etti! Takipçileri hemen yorum yazdı

Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'nin 17,5 milyon euro karşılığında Napoli'ye gönderdiği yıldız futbolcu Eljif Elmas'a Twitter'dan veda etti. Tecrübeli oyuncu Elmas için, "Best of luck my precious brother" (İyi şanslar değerli kardeşim) yazısıyla ikilinin gol sevincini paylaştı.

Bunun sonrasında bir kullanıcı Hasan Ali Kaldırım'ın paylaşımının altına "Abi adam Türkçe biliyor niye ingilizce yazdın?" yorumunu yaptı.