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Amerika Birleşik Devletleri, Harvard Üniversitesi, Bloomberg, Ekonomi, Güncel, Haber

Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara yükseldi

Koronavirüs dünya ekonomisini alt üst ederken kimileri de bu süreçte servetine servet kattı. Harvard Üniversitesi tıp profesörü Timothy Springer, yıllar önce biyoteknoloji şirketi Moderna'nın hisselerine 5 milyon dolarlık yatırım yaptı. Springer'ın yatırım yaptığı hisselerin değeri salgınla birlikte 5 milyon dolardan 800 milyon dolara yükseldi.

23.04.2020 10:26 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:26
Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara yükseldi

Harvard Üniversitesi'nde tıp profesörü olan 72 yaşındaki Timothy Springer, koronavirüs salgınıyla birlikte servetini katlayan az sayıda insan arasında yer aldı. Bloomberg'ün haberine göre, geçmişte Moderna isimli biyoteknoloji şirketine 5 milyon dolarlık yatırım yapan Springer, Moderna hisselerinin salgınla birlikte sıçramasıyla dolar milyarderi oldu. Springer'ın geçmişte aldığı 5 milyon dolarlık hisselerin değeri şu an 800 milyon dolara yükseldi.

Springer, 2018'de verdiği bir mülakatta, "İhtiyaç duyduğumdan daha fazla servet edindim, daha fazlasına ihtiyacım olduğunu sanmıyorum" demişti. ABD'nin en zengin akademisyenlerinden biri haline gelen Springer, 1999 yılında da bir girişimini Millennium Pharmaceuticals'a 100 milyon dolara satarak adından söz ettirmişti. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde immünolog olan Springer, en iyi ilk integrinleri ve hücreler arası adezyon moleküllerini keşfetmesi ve bu moleküllerin bağışıklık sisteminde nasıl işlev gösterdiğini gösterme konusundaki öncü çalışmaları ile tanınıyor.

MODERNA, KORONAVİRÜSE KARŞI AŞI GELİŞTİRİYOR

ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna'nın hisse değeri, şirketin koronavirüse karşı aşı üretme girişimleriyle bu yıl yüzde 152 artış kaydetti. Moderna, söz konusu aşıyı insanlar üzerinde de denemeye başlayan dünya genelinde birkaç şirketten biri. ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın geçen hafta 400 milyon dolarlık destek verme kararı aldığı Massachusetts merkezli şirket, bu yıl sonunda aşı çalışmasında son aşamaya ulaşmayı hedefliyor. Salgınla birlikte ABD'de son bir ayda 22 milyon kişi işini kaybetmişti.

ZOOM'UN PATRONU DA SERVETİNİ KATLADI

ABD merkezli telekonferans hizmeti şirketi Zoom da, salgınla birlikte değerini katlayan şirketler arasında yer almıştı. İnsanlar virüsten korunmak için evlere kapanınca, görüşmeler de telekonferansla yapılmaya başlandı. Bu süreçte pazar payını en çok artıran şirket Zoom olurken, Zoom'un patronu servetini yıl başından bu yana 4,2 milyar dolar artırarak 7,8 milyar dolara yükseltti. E-ticaret devi Amazon'un patronu Jeff Bezos'un serveti ise bu dönemde 28 milyar dolar artışla 143 milyar dolara yükseldi.

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