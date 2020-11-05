Harry Kane, 300. kez giydiği Tottenham formasıyla 200. golünü attı
05.11.2020 21:40 | Son Güncelleme: 05.11.2020 21:48
Tottenham'ın deplasmanda Ludogorets Razgrad oynadığı maçta rakip ağları havalandırmayı başaran yıldız forvet Harry Kane, İngiliz kulübü adına çıktığı 300. karşılaşmada 200. golünü kaydetti.
Tottenham forması giyen İngiliz futbolcu Harry Kane, kariyerinde bir kilometre taşını daha geride bırakmayı başardı.
Londra ekibi'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Bulgar temsilcisi Ludogorets Razgrad oynadığı maçta 13. dakikada takımının üstünlük sayısını atan 27 yaşındaki futbolcu, Tottenham formasıyla kariyerinin 200. golüne ulaştı.
9 YILDIR TOTTENHAM KADROSUNDA
Tottenham altyapısında yetişen Harry Kane, 2011 yılında lacivert beyazlılar profesyolliğe adım attı.