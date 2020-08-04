Harcama limitleri: TFF Süper Lig kulüplerinin takım harcama limitlerini açıkladı, limitlere... TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 2020-2021 sezonu için en çok harcama yapabilecek takım Galatasaray. Harcama limiti en az olan kulüp ise Hes Kablo Kayserispor oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig kulüplerinin 2020-2021 sezonu takım harcama limitlerini açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre en çok harcama yapabilecek takım Galatasaray.

Sarı-kırmızılı ekibin, yüzde 15 sapma payıyla birlikte 493 milyon 398 bin 642 TL harcama limiti bulunuyor.

Beşiktaş'ın sapma payıyla birlikte 298 milyon 99 bin 722 TL, Fenerbahçe'nin de yine sapma payıyla 177 milyon 573 bin 89 TL limitinin olduğu açıklandı.

Son şampiyon Medipol Başakşehir'in ise önümüzdeki sezon harcama limiti yine sapma payıyla 170 milyon 654 bin 928 TL olarak belirlendi.

En düşük limite sahip takım Hes Kablo Kayserispor'da

Harcama limiti en az olan kulüp ise Hes Kablo Kayserispor oldu. Sarı-kırmızılı ekip, sapma payıyla birlikte 68 milyon 86 bin 401 TL harcayabilecek.

Süper Lig'in yeni ekipleri Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ün harcama limiti ise 105 milyon 971 bin 153 TL.

Takım harcama limitlerinin açıklanması sonrası özellikle Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada TFF'ye tepki gösterdi.

Bazı Fenerbahçeli taraftarlar yayıncı beIN Sports aboneliklerini iptal etmek için sosyal medyada kampanya başlattı. #beinsportsiptal etiketi, Twitter'da TT oldu.

Diğer takım taraftarları ise Fenerbahçe'nin geçen sezon limitlerini aştığı gerekçesiyle #FenereCezaNerdeTFF etiketiyle sosyal medyada TFF'yi eleştirdi.

Harcama limitleri nasıl hesaplanıyor?

Kulüplerin takım harcama limitleri, TFF'ye sunulan mali tablolar doğrultusunda gelir, gider ve maliyet esasları dahilinde oluşturulan yeni sezon bütçesi baz alınarak iki yöntem ile hesaplanıyor.

Bunların ilki, Gelir Gider farkı üzerinden hesaplama yöntemi.

Diğeri ise Net Borç/ Net Faaliyet Gelir Rasyosu üzerinden hesaplama yöntemi.

Kulüplerin takım harcama limitleri belirlenirken bu iki hesaplama yöntemiyle bulunacak tutarların ortalaması alınıyor.

Harcama limitleri ancak belirli koşullarda 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ile her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18: 00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabiliyor.

Takım harcama limitlerine uyulmazsa ne olur?

TFF, takım harcama limitinin aşılması durumunda kulüplere çeşitli yaptırımlar uygulayabiliyor.

Takım harcama limitinin aşılması halinde uygulanacak cezalar şöyle: