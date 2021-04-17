Hansi Flick: Bayern Münih'e sezon sonunda sözleşmemi feshetmek istediğimi söyledim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hansi Flick: Bayern Münih'e sezon sonunda sözleşmemi feshetmek istediğimi söyledim

Haberler.com - Haberler | Spor

Bundesliga ekibi dünya devi Bayern Münih'in teknik direktörü Hansi Flick, sezon sonunda görevinden ayrılmak istediğini belirtti. Alman çalıştırıcı Wolfsburg'u 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Kulübe sezon sonunda sözleşmemi feshetmek istediğimi söyledim" dedi.

Alman devinde sürpriz bir ayrılık kararı geldi. Geçtiğimiz sene Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren Bayern Münih'te teknik direktör Hansi Flick, sezon sonunda ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

SON KARARINI TAKIMA DA SÖYLEDİ

Hansi Flick, Bundesliga'nın 29. haftasında Bayern Münih'in deplasmanda Wolfsburg'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmadan sonra yaptığı açıklamada, "Kulübe sezon sonunda sözleşmemi feshetmek istediğimi söyledim." dedi. Bunu bugün takıma da ilettiğini aktaran Flick, "Takımın bunu benden duyması benim için önemliydi." ifadesini kullandı.

ALMANYA MİLLİ TAKIMI HAYALİ

Flick, Bayern Münih'te teknik direktörlük yapma fırsatı bulduğu için de müteşekkir olduğunu kaydetti. Gelecekte ne yapacağının henüz belli olmadığını söyleyen Flick, Almanya Milli Takımı'nı çalıştırmanın her teknik direktörün düşüneceği bir konu olduğunu da belirtti.

1.5 YILDA 6 KUPA KAZANDI

Alman basınında daha önce teknik direktör Flick ile kulübün sportif direktörü Hasan Salihamidzic arasında görüş ayrılıkları olduğu yazılmıştı. Kamuoyunda da 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra Almanya Milli Takımı'ndan ayrılacak teknik direktör Joachim Löw'ün yerine gelecek muhtemel isimlerin başında Flick'in ismi geçiyor.3 Kasım 2019'da Bayern Münih'in başına geçen Flick'in 2022-2023 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Flick, Bayern Münih ile 1,5 yılda 6 kupa kazanmıştı.

Hansi Flick: Bayern Münih'e sezon sonunda sözleşmemi feshetmek istediğimi söyledim
PSG-Bayern Münih maçı kaç kaç bitti? PSG-Bayern Münih hangi kanalda? PSG-Bayern Münih muhtemel 11'ler!
PSG-Bayern Münih maçı kaç kaç bitti? PSG-Bayern Münih hangi kanalda? PSG-Bayern Münih muhtemel 11'ler!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mario Draghi Nikos Dendias Vladimir Putin Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Mehtap Ar Acun Ilıcalı Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hansi Flick: Bayern Münih'e sezon sonunda sözleşmemi feshetmek istediğimi söyledim - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 22:47:48. #1.14#

title