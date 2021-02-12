Hande Sarıoğlu, işinden olduktan oryantal dans videolarının devamını da paylaştı

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitime başlayacak liselerle ilgili kriterleri belirledi

Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü

CHP için gözünü kaybeden parti üyesi gördüğü vefasızlık sonrası intihar etti

Ali Babacan'dan Anayasa'nın ilk dört maddesi sorusuna tepki çeken yanıt: Uygun iklim olursa tartışılır

Dans videosu nedeniyle Habertürk ile yollarını ayıran spor spikeri Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından videonun devamını da paylaştı. Paylaşıma kısa sürede beğeni yağdı.

Spor spikeri Hande Sarıoğlu, Habertürk'teki görevinden ayrılmasına neden olan oryantal dans videosunun devamını da paylaştı.

Güzel spikerin "Bunlar yüklenmemiş, bu beni üzer" notuyla paylaştığı videolar, takipçileri tarafından kısa sürede 60 bine yakın beğeni aldı.

9 SAATTE 38 BİN TAKİPÇİ GELDİ

Öte yandan Hande Sarığlu'nun yaşanan gelişme sonrası Instagram'da takipçi sayısı 9 saatte 38 bin arttı. Instagram'ın hikaye bölümünden profilini paylaşan Sarıoğlu'nun 175 bin olan takipçi sayısı 9 saat içerisinde 213 bine yükseldi.