Handanovic'in Harika Kurtarışı

24.12.2019 18:17 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:17

2019-20 Serie A sezonunda Inter'in Fiorentina'ya konuk olduğu maçta tecrübeli kalecisi Samir Handanovic, Fiorentina oyuncusu Milan Badelj'in şutunu harika bir refleksle çıkararak takımının geriye düşmesini engelledi.

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